Cypriotische politie vuurt waarschuwingsschoten af om migranten uit elkaar te drijven

De oproerpolitie van Cyprus heeft dinsdagavond waarschuwingsschoten gelost om een groep van ongeveer 200 migranten in de badplaats Paphos uiteen te drijven. Op bijna hetzelfde ogenblik waren er volgens de politie rellen tussen bewoners in een opvangcentrum in de buurt van de hoofdstad Nicosia.

In beide gevallen werden politieagenten met stenen bekogeld. Verschillende mensen werden opgepakt, verklaarde politiewoordvoerder Christos Andreou woensdagochtend aan de radiozender RIK. De oorzaken van de rellen zijn onduidelijk, zei hij.

Bewoners van de wijk Chloraka klagen dat zich daar een soort getto gevormd is, waar honderden migranten wonen en de politie de controle heeft verloren, meldden Cypriotische media.

Cyprus heeft andere EU-lidstaten al herhaaldelijk gevraagd om migranten over te nemen. Alleen al in oktober en november van vorig jaar zijn volgens de minister van Binnenlandse Zaken Nikos Nouris 4.000 migranten op het eiland aangekomen. In verhouding tot het bevolkingsaantal had Cyprus volgens statistieken van de EU de meeste asielaanvragen in 2020.