Installatiefout van gasvuur mogelijke oorzaak van dodelijke ontploffing Turnhout, controles uitgevoerd op 11 andere plaatsen waar mogelijk gevaar is

Mogelijk veroorzaakte een installatiefout van een gasvuur de ontploffing van een appartementsgebouw in Turnhout. Dat meldt het Antwerpse parket, dat uit voorzorg controles liet uitvoeren op 11 andere plaatsen in het land.

Bij de ontploffing in Turnhout kwamen vier mensen om het leven. Het parket startte daarop een gerechtelijk onderzoek op “wegens onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen, en vernieling van onroerend goed door ontploffing in een bewoond pand met de dood tot gevolg.” De onderzoeksrechter onderzocht de locatie vrijdag, een brandexpert deed zondag een onderzoek.

“Omdat aan de hand van de gegevens in de huidige stand van het gerechtelijk onderzoek niet kan worden uitgesloten dat de ontploffing mogelijk het gevolg zou kunnen zijn van een technisch probleem bij de externe installatie van een gasvuur, én om elk risico uit te sluiten, werd meteen actie ondernemen”, klink het bij het parket. “De politie heeft in opdracht van het parket een lijst samengesteld van adressen waar eventueel een potentieel gevaarlijke situatie zou kunnen bestaan. Het gaat om 11 plaatsen in Antwerpen, Deurne, Wilrijk, Kontich en Schaarbeek, waar maandagnacht ook al meteen controles zijn uitgevoerd door de lokale politiezones in samenwerking met de brandweerdiensten en de nutsmaatschappijen.”

