2021 afgesloten met 16 procent minder werklozen in Vlaanderen

Vlaanderen telde in december 181.792 werkzoekenden zonder werk. Eind 2021 waren er zo 16 procent minder werkzoekenden dan in december 2020. Dat meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) woensdag. Ten opzichte van november was er wel een stijging met bijna 1.000 personen, voegt arbeidsbemiddelaar VDAB toe.

Vooral bij de werkzoekenden die minder dan een jaar zonder werk zitten, was er een forse daling met 24 procent op een jaar tijd. Ook de jongerenwerkloosheid (-25 jaar) daalt een pak meer dan gemiddeld, met een minus van 22 procent. De daling van de werkloosheid is volgens de cijfers van arbeidsmarktbemiddelaar voorts iets hoger bij de mannen dan bij de vrouwen. Bij de langdurige werkloosheid (+2 jaar) is er amper een daling: -2 procent tot 69.148 personen.

Ook in de andere categorieën waar de afstand tot de arbeidsmarkt het grootst is, was er een daling tegenover eind 2020. Zo waren er 14 procent minder werkzoekenden bij de kortgeschoolden, een cijfer dat ook geldt voor de mensen met een migratieachtergrond. Voorts is er een daling in alle leeftijdscategorieën. Crevits benadrukt ook een stapsgewijze daling van het aantal werkzoekenden met weinig kennis van het Nederlands.

De daling van het aantal werkzoekenden is voor minister Crevits een belangrijk signaal. “Veel vacatures raken nog maar moeilijk ingevuld. Uit de eerste signalen van het nieuwe jaar, horen we dat bedrijven dit jaar nog meer mensen willen aanwerven. Het is dus van groot belang dat we via onze tewerkstellings- en opleidingsmaatregelen een goeie en werkbare job vinden voor zoveel mogelijk werkzoekenden.”

De werkzoekendengraad blijft intussen op het laagste niveau ooit. De verhouding tussen het aantal niet-werkende werkzoekenden tussen 18 en 65 jaar en de volledige beroepsbevolking in die leeftijdscategorie kwam vorige maand uit op 5,7 procent. Een jaar eerder was dat 6,9 procent.

Eind december waren er bij de VDAB 277.146 burgers ingeschreven. Naast werkzoekenden zonder werk (66 procent) gaat het om werkende werkzoekenden (27 procent) en studenten of anderen (6 procent).

Waalse werkloosheid 3,7 procent gedaald in 2021

In Wallonië is het aantal werkloze werkzoekenden vorig jaar gemiddeld met 3,7 procent gedaald ten opzichte van 2020. Dat meldt de Waalse arbeidsbemiddelaar Forem. Ondanks de coronacrisis profiteerde de arbeidsmarkt in het zuiden van het land van het economische herstel, klinkt het. Zo waren er eind december bijvoorbeeld 63 procent meer vacatures bij Forem ten opzichte van twaalf maanden eerder. In de laatste maand van 2021 daalde het aantal werkzoekende werklozen in Wallonië tegenover een jaar eerder met 6,9 procent tot 195.036.

Gemiddeld waren er vorig jaar 201.426 werkloze werkzoekenden in Wallonië. Dat zijn gemiddeld 7.837 personen minder dan het jaar voordien (-3,7 procent). Ten opzichte van precoronajaar 2019 gaat het om een daling met 0,9 procent. Vorig jaar was 12,6 procent van de actieve bevolking in de zuidelijke landshelft werkzoekend werkloos. In 2020 was dat 13,1 procent en in 2019 12,7 procent.

De Waalse evenknie van de VDAB verspreidde in heel 2021 bijna 440.000 vacatures, een kwart meer dan in 2020, het jaar waarin de coronapandemie de arbeidsmarkt midscheeps trof en de aanwervingsintenties deed stagneren.