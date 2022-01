Honderden automobilisten tientallen uren gestrand op Amerikaanse snelweg door sneeuwstorm: “Meest geavanceerde land ter wereld, maar één rijstrook berijdbaar maken...”

Eén van de betrokken automobilisten was een journalist van nieuwszender NBC, die live vanuit zijn wagen verslag uitbracht. “Ik heb geen eten of water. Ik heb nog benzine, maar hoelang gaat dat nog duren?”, vroeg Josh Lederman zich af. Een cruciale vraag, aangezien de temperaturen in Virginia dezer dagen ’s nachts ver onder het vriespunt zakken. “Het woord is dystopisch.” Bij vrachtwagenbestuurder Emily Clementson klonk het dan weer dat ze “nog nooit zoiets had gezien”.

Er kwam ook kritiek op de hulpdiensten, die volgens velen te laat en te laconiek reageerden op de taferelen. Meera Rao en haar echtgenoot Raghavendra waren bijvoorbeeld op de terugweg van een bezoek aan hun dochter in North Carolina, toen ze dertig meter voorbij een afrit vast kwamen te staan. Hun lijdensweg zou pas zestien uur later eindigen. “En we hebben in al die tijd geen enkele politieagent gezien”, aldus Rao. “Geen enkele. Shockerend. We wonen in het meest geavanceerde land ter wereld, maar blijkbaar wist niemand zelfs maar hoe ze één rijstrook weer berijdbaar moesten maken, zodat iedereen uit die warboel weg kon raken?”

Verkeerscamera’s buiten dienst

Mogelijk vormt een stroompanne in Virginia – eveneens veroorzaakt door de sneeuwstorm – een deel van de verklaring voor die trage reactie: door die panne waren de verkeerscamera’s in de staat buiten dienst. Al hadden de dystopische taferelen ook één voordeel: het leidde tot samenhorigheid bij de betrokkenen, die water en voedsel verdeelden.

De hulpdiensten waren de hele nacht bezig om de verkeersknoop te ontwarren. Daarvoor moesten eerst de gecrashte voertuigen verwijderd worden, de sneeuw geruimd en de snelweg ijsvrij gemaakt. Pas daarna konden de automobilisten naar de dichtstbijzijnde afritten geleid worden. Rond het ochtendgloren konden de eerste gelukkigen weer vertrekken.

© via REUTERS

© via REUTERS

© via REUTERS

© AFP