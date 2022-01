Farmabedrijf Sanofi verantwoordelijk gesteld in schandaal rond “Depakine-kinderen”

Een rechtbank in Parijs heeft farmaceutisch bedrijf Sanofi verantwoordelijk bevonden voor een gebrek aan waakzaamheid en informatie met betrekking tot de risico’s van het geneesmiddel Depakine. Ze verklaarde ook een groepsactie van een vereniging van slachtoffers “ontvankelijk”, waardoor gerechtelijke stappen zullen volgen.

Het onderzoek ging in 2017 van start, nadat de oudervereniging Apesac een klacht indiende over 14 vrouwen die tijdens hun zwangerschap Depakine hadden gekregen. Het medicijn, dat sinds 1967 door Sanofi wordt verkocht, bevat natriumvalproaat, dat wordt gebruikt tegen epilepsie en bipolaire stoornis. Als zwangere vrouwen het medicijn nemen, bestaat er echter een verhoogd risico op geboorteafwijkingen.

De rechtbank verklaarde de groepsactie van de vereniging van slachtoffers van Depakine tegen het bedrijf “ontvankelijk”, waardoor de weg is vrijgemaakt voor een eerste gerechtelijke actie. Betrokken vrouwen en kinderen krijgen van de rechter nu de tijd om aan de groepsactie deel te nemen. Sanofi laat weten dat het in beroep zal gaan.

In juli 2019 werd ook de Franse staat verantwoordelijk gesteld in het schandaal van de “Depakine-kinderen”. Het aantal kinderen met een handicap als gevolg van natriumvalproaat wordt volgens studies geschat op 15.000 tot 30.000. De kinderen houden er onder meer gezichtsafwijkingen, ontwikkelingsachterstanden en autistische stoornissen aan over.