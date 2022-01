Ook in onderwijs voortaan soepelere quarantaineregels

In het basisonderwijs moeten volledige klassen voortaan pas in quarantaine na vier besmettingen, voorheen was dat na twee besmettingen. Bovendien moet die quarantaine maar vijf dagen duren, in plaats van voorheen zeven.

In het middelbaar onderwijs geldt voortaan de logica die sinds kort ook voor de rest van de samenleving geldt: scholieren die volledig gevaccineerd zijn (ongeacht de datum van hun inenting), moeten na een hoogrisicocontact niet in quarantaine en geen PCR-test afleggen, scholieren die niet voldoen aan die voorwaarde moeten wel voor 7 dagen in quarantaine.

LEES OOK. Experts waarschuwen: “Het worden twee onaangename maanden”

CORONAGIDS. Hoe lang ben ik besmettelijk? Wanneer moet ik in quarantaine? En hoe lang?