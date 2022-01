Verenigd Koninkrijk wil druk op daders van geweld tegen vrouwen opvoeren

Vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld zullen meer tijd krijgen om aangifte te doen in Engeland en Wales. Dat heeft de Britse minister van Justitie Dominic Raab woensdag aangekondigd in een poging om “het vertrouwen van vrouwen in het rechtssysteem te herstellen”.

De slachtoffers zullen tot twee jaar nadat de aanranding of het geweld heeft plaatsgevonden aangifte kunnen doen, in plaats van zes maanden. Daarnaast wordt het maken van foto’s of video’s van vrouwen die borstvoeding geven zonder hun toestemming ook strafbaar. De straffen kunnen bovendien oplopen tot twee jaar cel.

De wijzingen zijn vervat in twee amendementen op een wet die in het parlement zullen worden ingediend. Ze komen er enkele maanden na verschillende moorden op vrouwen, zoals die op de Londense Sarah Everard door een politieagent. Die moord maakte heel wat los in het land en veroorzaakte een stroom van getuigenissen van vrouwen die zich onveilig voelen.

Minister Raab noemt de omvang van het geweld om vrouwen en meisjes “weerzinwekkend”. “In de twaalf maanden tot maart 2020 werden 1,6 miljoen vrouwen het slachtoffer van huiselijk geweld, meer dan 600.000 vrouwen seksueel mishandeld en bijna 900.000 vrouwen gestalkt. Voor velen is de angst om in het donker alleen te zijn of in hun eigen huis te worden geslagen, een trieste dagelijkse realiteit. We moeten dit omkeren”, schrijft hij in de krant The Telegraph. “Vrouwen en meisjes beschermen en hen vertrouwen geven in het strafrechtsysteem is mijn topprioriteit.”