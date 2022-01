Twee soldaten en achttien militieleden gedood bij gevechten in oosten van Congo

“Dinsdagvoormiddag is een eenheid die was gestuurd om het leger te versterken in een hinderlaag gelopen van de Maknika-Twigwanehocoalitie ter hoogte van het dorp Kagogo in Uvira, in de hooglanden van Zuid-Kivu”, vertelde een legerwoordvoerder aan het Franse nieuwsagentschap AFP. “Bij het vuurgevecht heeft het leger achttien militieleden gedood, twee soldaten van de strijdkrachten van de DRC (FARDC) zijn gesneuveld en vijf anderen zijn zwaargewond geraakt”, aldus de officier.

De Maknika-Twigwanehocoalitie, een gewapende groepering gevormd uit lokale gemeenschappen, beweert de belangen te verdedigen van de Banyamulenge, Tutsi’s van Rwandese afkomst. In de afgelopen maanden zijn geregeld confrontaties gemeld tussen Banyamulengemilitanten en het Congolese leger.

Op 28 december nog zijn een kolonel, drie Congolese soldaten en twaalf militieleden gedood tijdens gevechten tegen de Maknika-Twigwanehocoalitie in de oostelijke hooglanden van Congo. Die regio wordt al meer dan 25 jaar geteisterd door tientallen lokale en buitenlandse gewapende groeperingen.