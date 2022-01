Hendrik Bogaert wordt dan toch geen burgemeester van Jabbeke: “Nog te veel ambitie in nationale politiek”

Niet Hendrik Bogaert, maar Frank Casteleyn wordt de nieuwe burgemeester van Jabbeke. Dat bevestigt de aantredende burgemeester woensdag zelf. Oorspronkelijk zou Bogaert in januari 2022 burgemeester Daniël Vanhessche opvolgen, maar daar heeft het Kamerlid voor gepast. Bogaert heeft naar eigen zeggen nog te veel ambitie in de nationale politiek.

Sinds november lopen in Jabbeke gesprekken omtrent de nieuwe burgemeester. Ofwel zou huidig burgemeester Vanhessche nog langer aanblijven, ofwel zou er een opvolger worden gekozen. Dat laatste blijkt nu het geval. CD&V-schepen Frank Casteleyn neemt de sjerp over.

Casteleyn is al bijna tien jaar lang actief als schepen in Jabbeke en heeft momenteel de bevoegdheden burgerlijke stand, feestelijkheden, ruimtelijke ordening, communicatie, bibliotheek, erfgoed. Hij had na de recentste gemeenteraadsverkiezingen de meeste voorkeurstemmen na Bogaert en Vanhessche. “Het is de bedoeling om voor continuïteit te zorgen in Jabbeke. Ik zal misschien wel enkele eigen accenten leggen, maar we houden het simpel”, aldus Casteleyn.

Huidig burgemeester Daniël Vanhessche zal nog even zetelen in de gemeenteraad. Het vrijgekomen schepenambt wordt ingevuld door de voorzitter van de gemeenteraad,Wim Vandenberghe (CD&V).