50 uur werkstraf voor verkeersagressor (31) die vuistslag uitdeelt, en dan kust om het goed te maken

Een man die beschuldigd werd van verkeersagressie waarbij hij een vuistslag uitdeelde in Gent en zich na de feiten probeerde te verzoenen met het slachtoffer door hem een kus te geven, is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist.

De feiten gebeurden in mei in Gent. De 31-jarige beklaagde kreeg een discussie met een andere bestuurder over het inrijden van een eenrichtingsstraat langs de verkeerde richting, waarop hij een vuistslag uitdeelde. Daarna probeerde hij het goed te maken door het slachtoffer een kus te geven, maar hij moest zich wel verantwoorden voor de correctionele rechtbank. De man was al eerder veroordeeld voor intrafamiliaal geweld en verkeersagressie en kreeg 50 uur werkstraf.