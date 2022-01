Tot jaar cel voor reizigers die valse PCR-test toonden op Brussels Airport

Het gerecht in ons land had het aangekondigd dat ze streng zouden optreden tegen wie met een valse PCR-test zou proberen om op Brussels Airport op reis te vertrekken. Goed 820 mensen liepen tegen de lamp. Zo’n 80 procent van hen betaalde de minnelijke schikking van 750 euro, de anderen worden nu door het parket Halle-Vilvoorde in groepen voor de rechtbank gebracht.

Twaalf van de beklaagden hadden tijdens de zitting vandaag verstek laten gaan. De rechtbank legde voor elf van hen zes maanden gevangenisstraf en 1.600 euro boete op voor valsheid in geschriften of valsheid in informatica. Voor één beklaagde werd de gevangenisstraf verdubbeld omdat hij op het moment van zijn vals attest effectief corona had en dus wist dat hij mensen kon besmetten.

Een vrouw die wel was opgedaagd voor haar proces maar haar onschuld had volgehouden werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel en een boete van 800 euro. De drie andere aanwezigen kregen werkstraffen van zestig uur of een vervangende gevangenisstraf van een jaar.

In de vonnissen was de rechtbank scherp voor de overtreders: “Er zijn weinig schoolvoorbeelden van een dergelijk onbegrensd egoïstisch gedrag.” De rechtbank meende ook dat de beklaagden asociaal en potentieel levensbedreigend gedrag hadden vertoond: “Beklaagden brengen moedwillig de samenleving in gevaar door hun eigen vrijheid om te reizen te verkiezen boven het algemeen belang, in het bijzonder de vrijheid van eenieder om te leven.”

De meeste beklaagden hadden een PCR-test nagemaakt of hadden de naam veranderd. Bij sommigen was dat vrij goed gelukt, anderen deden dat nogal knullig zodat ze snel ontmaskerd werden.