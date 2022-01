VN haalt zwaar uit naar Nederlandse politie: “Grofste vorm van politiegeweld sinds George Floyd”

De Nederlandse politiebonden dienen een officiële klacht in tegen VN-rapporteur Nils Melzer, die zich deze week zeer kritisch heeft uitgelaten over het optreden van de Nederlandse politie tijdens coronaprotesten in Den Haag. Hij noemde het optreden van de politie “de grofste vorm van politiegeweld sinds George Floyd”.

De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB oordeelden dinsdag al dat Melzer voorbarige conclusies trekt. “Dit soort uitspraken zijn schadelijk voor alle betrokkenen. Pas als alles gedegen onderzocht is, kan een oordeel worden geveld”, reageerden de politiebonden in een gezamenlijke verklaring. Het is nooit eerder gebeurd dat de bonden de Verenigde Naties aanschrijven met een officiële klacht.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Rapporteur Nils Melzer was gechoqueerd door het geweld dat agenten gebruikten. De politiebonden verwijten hem dat hij de context niet lijkt te kennen.

Het Openbaar Ministerie heeft al eerder besloten twee agenten te vervolgen. Het OM vindt het geweld waarmee zij op 14 maart vorig jaar een man op het Malieveld in Den Haag aanhielden “niet proportioneel”. Wanneer de agenten voor de rechter moeten verschijnen, is nog niet duidelijk.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het protest liep die dag flink uit de hand. Veel demonstranten gaven geen gehoor aan het bevel van de burgemeester om het Malieveld te verlaten. Daarop greep de oproerpolitie in. Een van de demonstranten die gewond raakten, stond met startkabels te zwaaien en liep ermee achter politiepaarden. Uiteindelijk werd hij gearresteerd met behulp van een politiehond die zijn tanden in de man had gezet.

Het VN-rapport en vooral de krasse uitspraken van Melzer gaan intussen de wereld rond. Zelfs de officiële woordvoerder van de Taliban heeft de Tweet gedeeld.