Steven Van Gucht: “Artsen gaan nog meer overbelast raken door omikron”

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten vraagt meer inspraak in het coronabeleid. Volgens hen wordt het adviesorgaan GEMS “assymetrisch gedomineerd door virologen en biostatistici”. Viroloog Steven Van Gucht heeft begrip voor die eis. Hij wijst erop dat de huisartsen naar alle waarschijnlijkheid nog meer overbelast zullen raken door de omikronvariant. Maar hij nuanceert ook: “Het is heel belangrijk dat we luisteren naar de artsen. Maar we mogen niet vergeten dat er wel degelijk artsen in de adviesorganen zitten.”