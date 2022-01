Krijgt België er vanavond een miljonair bij? Een van de grootste Lottowinsten ooit staat op het spel

Er zijn goede voornemens gemaakt en wensen uitgesproken: dan durft een mens al eens te geloven in zijn geluksdag, zegt Joke Vermoere, woordvoerder van de Nationale Loterij. Zeker als er een uitzonderlijk grote jackpot te winnen valt. “Mensen met een vaste lottogewoonte spelen zoals anders, maar er zijn vooral veel meer occasionele spelers, zoals wij ze noemen. Van die mensen die af en toe eens meespelen, omdat ze geloven dat het weleens een geluksdag zou kunnen zijn. Omdat er een speciale pot is, of omdat ze zeker in deze periode van het jaar denken dat het wel fijn zou zijn om te winnen.”

En dus zien ze voor vanavond bijna een verdubbeling van het aantal spelers. “Op een gewone dag zijn er tussen de 400.000 en 500.000 deelnames aan de Lotto. Nu loopt dat op tot 750.000 à 850.000 deelnames”, zegt Vermoere. De pot is dan ook niet min: 10,5 miljoen euro is een van de grootste jackpots ooit voor de Belgische Lotto. In 2013 won iemand 13 miljoen euro, oftewel de grootste Lottowinst ooit. Daar ligt de huidige pot niet zo ver van af. “De voorbije tien jaar is er maar vijf keer een jackpot boven de 10 miljoen geweest”, zegt Joke Vermoere. “Twee keer in 2014, één keer in 2019 en vorig jaar gebeurde in januari hetzelfde als nu.”

35 miljonairs

Ook toen dikte het totaalbedrag aan omdat de speciale ‘Extra-Lotto-trekkingen’ op kerstavond en oudejaarsavond niet werden gewonnen. Toen stond telkens 3 miljoen euro op het spel. “Lotto begint standaard met een jackpot van 1 miljoen. Als die niet valt, klimt dat bedrag per trekking met een half miljoen. Een jackpot van boven de 10 miljoen is daardoor meestal het gevolg van zulke extra trekkingen die erbij komen.”

Wie hem wint, komt bij een select clubje Lottomiljonairs. Vorig jaar kwamen er zo 35 bij. “In 2021 waren er voor Lotto 47 winnaars die de juiste combinatie van zes cijfers hadden”, zegt Vermoere. “Daarvan zijn er 35 die een miljoen of meer wonnen. Ofwel omdat ze de enige winnaar waren, ofwel omdat het te verdelen bedrag groot genoeg was om verschillende mensen miljonair te maken.”

Nog eens twee andere spelers werden miljonair dankzij Joker+, en nog eens twee met EuroMillions. Tegenover die laatste is een jackpot van 10,5 miljoen een habbekrats. “Maar de kans om EuroMillions te winnen is ook aanzienlijk kleiner”, zegt Joke Vermoere.