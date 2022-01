De omikronvariant slaat ongenadig hard toe in het Verenigd Koninkrijk, waar ook het zorgpersoneel met bosjes uitvalt. In bepaalde regio’s wordt zelfs aangeraden om de hulpdiensten niet meer in alle noodgevallen te verwittigen. “We hebben niet genoeg volk om ambulances te besturen.” Ook in andere sectoren is de personeelsuitval problematisch.