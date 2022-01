Brandgevaar in honderdduizenden auto’s, maar Mercedes heeft geen onderdelen om probleem op te lossen: “Rij zo weinig mogelijk”

Mercedes-Benz moet honderdduizenden wagens terugroepen, ook in ons land. Door een technisch probleem kan bij de modellen GLE/GLS, C-klasse, E-klasse, S-klasse, GLC, CLS en G-klasse de koelstofpomp lekken en brand veroorzaken. Toch kan het probleem niet meteen hersteld worden omdat de nodige wisselstukken ontbreken. In tussentijd wordt aangeraden zo weinig mogelijk te rijden.

Het gaat om dieselmodellen die vanaf 2017 van de band rolden en die ook in ons land werden verkocht. Hoeveel precies wil Mercedes niet zeggen. Wereldwijd zou het om zo’n 800.000 voertuigen gaan. Probleem is een lek dat kan ontstaan in de koelvloeistofpomp. Dat zou brand kunnen veroorzaken.

De Belgische woordvoerder van Mercedes-Benz Sebastien Van den Moortel bevestigt het probleem, maar wijst erop dat brand slechts in het meest extreme geval zou voorkomen. “Er dus zeker geen reden tot paniek”, klinkt het.

Normaal wordt in zo’n geval onmiddellijk een terugroepactie georganiseerd. Maar nu niet. Omdat de nodige hard- en software voor het uitvoeren van de herstelling gewoon niet beschikbaar zijn, zegt Van den Moortel ons.

Brief aan klanten

In een klantenbrief die momenteel wordt voorbereid en eerstdaags de deur uitgaat, wordt de reden van de terugroepactie toegelicht en wordt bestuurders gevraagd om nog even geduld te oefenen. “Er zal ook gewaarschuwd worden dat ze meteen contact moeten opnemen met hun garage als ze op hun dashboard een koelvloeistof-waarschuwing krijgen die voor schade kan zorgen. In de werkplaats kan dan een diagnose worden gesteld en indien nodig kan het lek hersteld worden in afwachting van een definitieve oplossing”, zegt Van den Moortel nog.

Wanneer alle onderdelen voor de terugroepactie beschikbaar zijn, zullen klanten een tweede brief krijgen met een uitnodiging om een afspraak te maken in hun garage om de herstelling uit te voeren.

In afwachting worden Mercedesrijders opgeroepen om hun voertuig zo min mogelijk en met grote voorzichtigheid te gebruiken