Na Apple en Google wil ook Sony eigen elektrische wagen bouwen

Is het een manier om zijn elektronische autosnufjes te promoten, of is het Sony echt menens om een automerk te worden? Dat is de vraag die experts zich stellen na de opvallende presentatie van Sony op de techbeurs CES in Las Vegas.

Topman Kenichiro Yoshida presenteerde er een tweede conceptwagen van Sony, het SUV-model Vision-S 02. Een eerste voorlopig model, Vision-S 01, werd twee jaar geleden al op dezelfde conferentie voorgesteld. Toen ging iedereen er nog vanuit dat die auto vooral diende om Sony’s technologie op het vlak van beeldverwerking en sensoren in de spotlights te plaatsen. Een commerciële lancering is er nooit van gekomen.

© ISOPIX

Maar twee jaar later hangt er meer spanning rond Sony’s auto-ambities. Ook techbedrijven als Google en Apple hebben autoplannen, zo raakte eerder al bekend. Dat heeft alles te maken met de geleidelijke transformatie van de auto naar een zelfrijdend voertuig waar de passagiers zich niet meer om het verkeer hoeven te bekommeren, maar zich op werktaken of entertainment kunnen storten en ook online verbonden zijn met allerhande clouddiensten. En daar hebben ze alles voor in huis, natuurlijk.