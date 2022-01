N-VA wil ‘aanzetten tot haat’ deels uit strafrecht halen: “Het is een te rekbaar begrip, zeker in een samenleving waarin mensen zich steeds sneller beledigd voelen”

N-VA wil dat in het strafrecht duidelijker wordt afgebakend wat allemaal onder “aanzetten tot haat” valt. Peter De Roover (N-VA) heeft daar een wetsvoorstel over klaar. Dinsdag barstte nog een politieke discussie los over de al dan niet terechte veroordeling van plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs voor seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie.