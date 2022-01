Door taliban ontslagen Afghaanse diplomaat eist post van ambassadeur op in Italië

Sinds de taliban aan de macht is weten veel diplomaten niet waar ze aan toe zijn. — © rr

De politie in de Italiaanse hoofdstad Rome is deze week opgeroepen voor een opvallend incident in de Afghaanse ambassade. Een ontslagen diplomaat, die beweerde aanspraak te maken op de titel van ambassadeur, heeft er de huidige ambassadeur aangevallen. Dat werd bij de Afghaanse vertegenwoordiging vernomen.