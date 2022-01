Officieel: Rode lantaarn Beerschot versterkt aanval met Felipe Avenatti

Avenatti werd eerder dit seizoen uitgeleend aan Union Saint-Gilloise. Bij de verrassende competitieleider kwam hij door de concurrentie met Dante Vanzeir en Deniz Undav weinig in actie. In zestien wedstrijden, veelal als late invaller, maakte hij een goal (in de beker).

De 28-jarige Uruguayaan brengt niettemin de nodige ervaring mee naar het Kiel. Naast Union speelde hij immers ook voor Standard, Kortrijk en Antwerp, goed voor in totaal 65 matchen in de Jupiler Pro League. Bij Kortrijk scoorde de boomlange spits (1m97) in het seizoen 2018-2019 zeven keer na elkaar in play-off 2, benadrukt Beerschot.

“In de gesprekken die we hadden met Felipe toonde hij zich heel gemotiveerd om naar Beerschot te komen”, zegt de technisch manager van Beerschot Sander Van Praet. “Met zijn lengte, balvastheid en présence geeft hij ons extra aanvallende mogelijkheden. Hij kent bovendien onze competitie en is meteen inzetbaar.”