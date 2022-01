Heisa in India door app waarop moslimvrouwen te koop staan: “Ik kreeg een krop in de keel en voelde me verdoofd”

Meer dan honderd Indische moslimvrouwen zijn In india via een app te koop aangeboden als ‘dienstmeisjes’. Onder hen journalisten, activisten, actrices en politici. Intussen is de app ‘Bulli Bai’ offline gehaald en werd een onderzoek gestart, maar slachtoffers vrezen dat het weinig zal uithalen. “Ik schreef er vorig jaar nog een artikel over. Plots zag ik nu ook mijn eigen foto verschijnen, het is walgelijk”, schrijft journaliste Quratulain Rehbar op Twitter.