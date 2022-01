Prinses Esmeralda van België wil dat standbeelden van Leopold II uit straatbeeld worden gehaald

Prinses Esmeralda van België, dochter van koning Leopold III, zegt in een column in Brussels Times dat het tijd wordt dat ons land acties onderneemt en alle standbeelden van Leopold II uit het straatbeeld laat verwijderen.

Ze geeft aan dat het voor haar een eerste stap is in het herstelproces voor Congo.

Het weghalen van de standbeelden was in 2020 plots wereldnieuws. Een gevolg van de dood van George Floyd en de opkomst van de Black Lives Matter-beweging. Over de hele wereld is nagedacht over de verheerlijking van controversiële figuren in de geschiedenis. In België is de meest verguisde figuur koning Leopold II, die Congo tot zijn privébezit had gemaakt.

Heel wat standbeelden van straatnamen werden toen met verf overgoten.