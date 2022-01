Grootmoeder verdrinkt tijdens het passen op kleinkinderen: “Alles wijst op een spijtig ongeval”

Op het Poperingse platteland speelde zich woensdagnamiddag een drama af. Een grootmoeder van 67 jaar verdronk in een met water gevulde put tijdens het letten op haar kleinkinderen. De omstandigheden van het overlijden worden momenteel onderzocht.

De hulpdiensten rukten woensdagnamiddag omstreeks 13.45 uur uit voor een reddingsinterventie bij de Nachtegaalstraat, een landelijke weg in Poperinge vlak bij de grens met Frankrijk. Bij een woning werd een vrouw aangetroffen, maar alle hulp kwam te laat. Er werd een wetsdokter aangesteld, die de omstandigheden van het overlijden kwam onderzoeken.

Volgens de Ieperse afdeling van het West-Vlaams parket is het slachtoffer een dame van het geboortejaar 1954. “Het gaat om een grootmoeder, die op twee kleinkinderen aan het letten was”, zegt parketwoordvoerder Johan Lescrauwaet. “Het overlijden wordt nog volop onderzocht, alles wijst voorlopig op een spijtig ongeval. De vrouw moet naar buiten gegaan zijn, kwam terecht in zompige grond en verdronk uiteindelijk in een met water gevulde put.”