Jacks is de eerste man die na transitie in vrouwenploeg mag blijven spelen: “Het verschil? Ik ben weer zelfzeker aan de bal”

Jacks Vermeulen (30) is een voetballer. Altijd geweest. Alleen: hij is niet altijd een man geweest. Nu is hij de eerste die gebruik kan maken van de dispensatieregeling van Voetbal Vlaanderen. Hij mag – als man – blijven spelen bij zijn vrouwenvoetbalploeg. “Mannen- of vrouwenvoetbal: dat is niet wat er toe doet. Maar het is mijn ploeg. Mijn vriendenkring. Die mij aanvaardt zoals ik ben.”