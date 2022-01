Nieuw coronavaccin wellicht vanaf eind maart

Een concrete leverdatum is er nog niet, maar de taskforce vaccinaties vermoedt dat de eerste dosissen van het Novavax-vaccin eind maart geleverd zullen worden. Het coronavaccin kreeg twee weken geleden al een Europese goedkeuring.

Net als bij Pfizer en Moderna zijn er twee doses nodig met een interval van drie weken. Een belangrijk verschil is dat Novavax geen mRNA-, maar een eiwitvaccin ontwikkelde. Dat is een meer traditionele technologie. In een laboratorium werd een kopie gemaakt van de eiwituitsteeksels, die voorkomen bij alle varianten van het coronavirus. Die wordt via het vaccin ingespoten, waardoor het lichaam zelf geen spike-eiwitten moet aanmaken.

Ons land zal dit vaccin in de eerste plaats inzetten voor wie allergisch is voor de mRNA-vaccins. Mogelijk kan het ook gebruikt worden om vaccinsceptici die weigerachtig staan tegenover mRNA te overtuigen zich te laten inenten. Ons land heeft 500.000 dosissen besteld. (agg)