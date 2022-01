Minister Diependaele legt eed af als burgemeester om functie direct door te geven aan schepen

Vlaams minister van Wonen, Financiën en Begroting en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) legt woensdag de eed af als burgemeester van Zottegem. Aangezien hij minister blijft in de Vlaamse regering, zal hij titelvoerend burgemeester zijn. Zijn partijgenote Evelien De Both, vandaag eerste schepen, legt op hetzelfde moment de eed af als waarnemend burgemeester.

Bij de Zottegemse coalitieonderhandelingen in 2018 werd afgesproken dat CD&V’er Jenne De Potter drie jaar burgemeester zou zijn en daarna de sjerp zou doorgeven aan Diependaele. In de zomer van 2019 werd Diependaele echter minister. Mocht hij een van de komende jaren de Vlaamse regering verlaten, ligt op hem in zijn thuisstad dus een sjerp te wachten. (hca)