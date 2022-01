Januzaj loodst Sociedad met assist mee naar achtste finales Copa del Rey

Real Sociedad heeft zich woensdag niet zonder slag of stoot geplaatst voor de achtste finales van de Copa del Rey. Het gaf een comfortabele 0-2 bonus uit handen op het veld van tweedeklasser Leganés, maar trok het laken alsnog met 2-3 naar zich toe.

Adnan Januzaj kreeg een basisplaats bij de Basken en bedankte al na acht minuten met een assist voor Alexander Isak. Mikel Oyarzabal (43.) maakte er op slag van rust 0-2 van.

Januzaj bleef halverwege in de kleedkamers en zag hoe zijn team een dubbele voorsprong te grabbel gooide na goals van Juan Munoz (60. en 70.). Sociedad haalde opgelucht adem toen Oyarzabal (74.) niet veel later met zijn tweede doelpunt de zege over de streep trok vanop de penaltystip.