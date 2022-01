Dolleman die in huis van ex reed aangehouden voor moordpoging op ex en kind

De 43-jarige man uit Oostkamp die dinsdagavond na een wilde achtervolging gevat werd door de politie nadat hij met zijn wagen was binnengereden in het huis van de dochter van zijn ex-vriendin in Kortemark, is aangehouden op bevel van de onderzoeksrechter in Brugge. De veertiger wordt verdacht van dubbele moordpoging.

De feiten van dinsdagavond waren een trieste escalatie van wekenlange terreur die de 43-jarige D.V. uit Oostkamp zijn ex K. (53) uit Eernegem aandeed. De vrouw verbrak de relatie, maar dat kon D.V. niet verdragen. Hij begon de vrouw lastig te vallen, stalkte en bedreigde haar. Hij ging steeds driester tewerk. De doodsbange vrouw trok in bij haar 24-jarige dochter in de Conservenstraat in Kortemark, maar ook daar wist D.V. haar te vinden. Hij zocht haar daar maandag op en vernielde haar wagen met een hamer. Daarna reed hij met zijn Opel Corsa in op het raam in de voorgevel. D.V. kon echter ontkomen aan de politie die een klopjacht op hem hield. Toen ze hem dinsdagmiddag opmerkten, met gestolen nummerplaten op zijn Opel Corsa, ontstond een wilde achtervolging door Kortemark, waarna de dolleman uiteindelijk opnieuw inreed op hetzelfde raam dat door de brandweer eerder was gedicht.

Dubbele moordpoging

Sinds dinsdagavond zat de man opgesloten in de politiecel in het commissariaat van Diksmuide. Daar werd hij een tijdlang verhoord. Het dossier werd overgemaakt aan het parket van Brugge, dat besliste hem voor de onderzoeksrechter te brengen. “De man uit Oostkamp werd aangehouden door de onderzoeksrechter”, meldt het parket van Brugge. “Hij wordt verdacht van moordpoging op zowel zijn ex-vriendin als een minderjarige. Zij waren beiden aanwezig in het pand waar hij met zijn wagen op inreed. Hij wordt ook verdacht van belaging en gewapende weerspannigheid.”

Politiemannen bijna aangereden

In het huis waren bij het ongeval dus zowel K. als wellicht de tweejarige kleindochter van K. aanwezig. De auto stond met de neus in de woonkamer na de aanrijding. Opvallend is wel dat D.V. niet aangehouden wordt voor poging tot doodslag op twee politiemannen van zone Polder, die tijdens de achtervolging ei zo na aangereden werden. Al kan dat tijdens de rechtszaak die ongetwijfeld volgt nog steeds worden opgeworpen.