Expert na ontploffing in Turnhout: “Controles op onderhoud van gasinstallaties compleet ontoereikend”

Vijf dagen na het drama in de Boerenkrijglaan in Turnhout volgt het parket een concreet spoor naar de oorzaak van de ontploffing in het appartementsgebouw die aan vier mensen het leven kostte. Een installatiefout van het gasvuur is nu de gevolgde piste. Maar wat kan er dan precies fout gelopen zijn? En hoe kunnen zo’n drama’s in de toekomst voorkomen worden? “De handhaving op de controle en onderhoud van gasinstallaties is compleet ontoereikend”, zegt Kris Van Dingenen, directeur bij Techlink, de federatie van verwarmingsinstallateurs en elektrotechnici, woensdag op Radio 1.

Volgens het parket wijzen de eerste resultaten van het gerechtelijk onderzoek uit dat een ‘installatiefout van het gasvuur’ aan de oorzaak van de explosie ligt.

Wat kan er precies fout gelopen zijn in Turnhout?

Kris Van Dingenen, directeur bij Techlink — © RR

Kris Van Dingenen, directeur bij Techlink: “Ofwel heeft de installateur wel de juiste producten gebruikt, maar niet de juiste methode toegepast. Omgekeerd kan ook, of zelfs beide zijn mogelijk: een slecht product kan op een verkeerde manier geïnstalleerd zijn.”

Volgens Van Dingenen is het gissen naar de exacte oorzaak. “Bij elk toestel dat aangesloten is aan een vaste gasinstallatie eindigt de verdeling van het gas aan een stopkraan. Aan de laatste meters zit bij elk toestel een flexibele verbinding. Als er een andere flexibele verbinding is gebruikt, dan bijgeleverd bij het toestel kan dat problemen geven. Maar het kan ook zijn dat de verbinding onoordeelkundig is aangesloten of dat er een verkeerde stopkraan werd op gezet.”

Op basis waarvan liet het parket op elf specifieke adressen noodcontroles uitvoeren?

Kris Van Dingenen: “Ook hier is het gissen. Ofwel vermoedt men dat er een apparaatfout is en heeft men op basis van een lijstje van leveranciers van het bewuste apparaat gerichte controles uitgevoerd. Maar het kan ook dat er controles zijn uitgevoerd op basis van een lijst van installaties die door eenzelfde installateur zijn aangebracht.”

Is er momenteel voldoende controle op veiligheid van gasinstallaties?

Kris Van Dingenen: “In Vlaanderen hebben we het Onderhoudsbesluit. Dat is de verplichting voor eigenaars van verbrandingstoestellen om hun toestellen periodiek te laten controleren. Voor gastoestellen moet dat om de twee jaar gebeuren. Maar de handhaving op die verplichte controle op stooktoestellen is ontoereikend. Vandaag wordt nauwelijks of niet gecontroleerd of eigenaars zich houden aan die verplichting tot onderhoud. Dat komt ook omdat er bij de Vlaamse overheid geen kadaster is van welk type verwarmingsinstallatie in welke woning aanwezig is.”

“Daarnaast moet de scope van het Onderhoudsbesluit dringend worden uitgebreid. Dat gaat enkel over centrale verwarmingstoestellen, maar andere gasverbruikende apparaten zoals een gasgevoerde kachel of een doorstroomapparaat voor warm water vallen daar niet onder.”

“En dan is er nog het gegeven dat vandaag de dag iedereen zich installateur mag noemen. In het ideale geval is het installeren van gasinstallaties -of apparaten voorbehouden voor erkende technici die daartoe zijn opgeleid. Nu moet er enkel een keuring worden gedaan door een erkende vakman wanneer de gasmeter wordt opengezet. Die kijkt dan ook na of de installatie goed is aangesloten en er geen gas ontsnapt.”

“Ik pleit ook voor een verplichte keuring van binnengasinstallaties bij de verkoop van een woning, zoals dat nu het geval is bij elektriciteitsinstallaties. Dat biedt het voordeel dat er een extra veiligheidscontrole gebeurt. Daarnaast is het ook een goede zaak voor de koper, die dat weet in welke staat de installatie zich bevindt.”

(joro)