Romelu Lukaku start bij Chelsea, Eden Hazard bij Real Madrid: “We willen dat hij een sleutelspeler wordt”

Goed nieuws voor bondscoach Roberto Martinez: zijn sleutelspelers Romelu Lukaku en Eden Hazard starten woensdagavond alle twee in de basis in de bekerduels van hun clubs Chelsea en Real Madrid.

Chelsea neemt het woensdagavond op tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Carabao Cup. Nadat Romelu Lukaku afgelopen week tegen Liverpool in de tribune werd gezet nadat hij zijn ongenoegen had geuit in een interview, lijken de plooien gladgestreken met coach Thomas Tuchel . Lukaku excuseerde zich in een videoboodschap bij de trainer en de fans, Tuchel liet weten dat hij de verontschuldigingen aanvaardde (lees meer). De Duitser voegde de daad bij het woord en plaatste Lukaku woensdagavond in de basis.

“Ik ben blij dat hij vanavond op het veld staat”, vertelde Tuchel voor de aftrap. “We kunnen nog honderd keer naar dat interview luisteren en het zal er niet beter op worden, maar we kunnen wel onze focus wijzigen. We accepteren dat het is gebeurd, hij heeft het geaccepteerd en we hebben genoeg redenen om verder te gaan. Nu moeten we hem beschermen en hem pushen want hij is onze speler en we willen dat hij dat hij een sleutelspeler wordt. Dat wil hij zelf ook.”

Tuchel voegde er ook nog aan toe dat ook vlak voor de match Thiago Silva en N’Golo Kante positief hebben getest op corona en daardoor ontbraken in de wedstrijdselectie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook Eden Hazard mag zich nog eens opmaken voor een basisplek. Afgelopen zondag was er voor Hazard slechts een invalbeurt weggelegd in de competitiewedstrijd tegen Getafe, maar woensdagavond in het bekerduel tegen Club Deportivo Alcoyano - een Spaanse derdeklasser - kan de Rode Duivel vanaf de aftrap op zoek naar een bevrijdend doelpunt. Doelman Thibaut Courtois krijgt rust van coach Ancelotti omdat hij reservekeeper Andriy Lunin aan de bak wil zien.