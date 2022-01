Aantal nieuwe besmettingen bereikt recordhoogte: meer dan 25.000 per dag

“We hebben al verschillende dagen heel hoge cijfers, maar nu hebben we een record gebroken”, zegt Molenberghs. Op maandag 3 januari waren het er 27.199, op 4 januari meer dan 28.000. “Dat is meer dan we ooit gezien hebben.” Het vorige record kwam er op 19 november van vorig jaar: toen testten 25.185 mensen positief.

LEES OOK. Zelftests cruciaal in nieuw testbeleid, maar zijn ze ook betrouwbaar? En moet je ze nu ook in de keel steken?

Wellicht zien we hier de invloed van de feestdagen, zegt Van Gucht, waar veel families en groepen mensen zijn bijeengekomen. “En het zal nog verder stijgen. We zitten op dit moment met een verdubbeling op weekbasis.” In de ziekenhuizen is die stijging nog niet waarneembaar. “Op intensieve is het aantal patiënten zelfs nog licht gedaald. Het kan natuurlijk een kwestie van tijd zijn voor we ook daar een stijging zien. Dit bevestigt wel dat omikron minder ziekmakend is.”

Vijfde golf

Hoe hoog die vijfde golf zal worden, is nog niet duidelijk. “Het enige vergelijkingspunt dat we hebben is het Verenigd Koninkrijk”, zegt Molenberghs. Ook daar is de omikronvariant heel snel aan het rondgaan. “In de zomer is het aantal besmettingen daar blijven hangen rond de 40.000. Nu is het doorgestegen naar 200.000 per dag. Ook in Denemarken zie je een stijging van tot zes keer meer dan voordien.” Wat wel verschilt, is hoe landen aan die omikrongolf begonnen. In het Verenigd Koninkrijk waren er toen bijvoorbeeld nog heel weinig maatregelen, terwijl die er bij ons wel waren. “Dat ga je wel zien in de cijfers.”

LEES OOK. Geen lockdown, maar wel kleine verstrengingen: dit adviseren GEMS-experts aan Overlegcomité

Donderdag staat een nieuw Overlegcomité gepland om 9.30 uur. Daar zal besproken worden of er strengere maatregelen nodig zijn om de snelle stijging van de coronacijfers een halt toe te roepen. Volgens de adviesgroep GEMS is dat wel het geval: in hun advies geven zij aan dat het verplichten van thuiswerk en het verbieden van nieuwjaarsfeestjes op de werkvloer aangewezen zijn. Een lockdown adviseren zij niet.