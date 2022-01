Ons land is Lotto-miljonair rijker: jackpot van 10,5 miljoen euro gevallen, dit zijn de winnende cijfers

De eerste Lotto-miljonair van het nieuwe jaar is een feit. Een winnaar gaat met de superpot van 10,5 miljoen euro lopen. Al zou het natuurlijk kunnen dat hij/zij de pot moet delen omdat er in groep werd gespeeld.

4, 10, 15, 27, 38 en 43. Dat was de winnende combinatie die door een speler (of een groep spelers) werd ingevuld. Meteen goed voor een van de grootste winsten ooit bij de Lotto. De winnaar mag 10,5 miljoen euro op zijn bankrekening verwachten en wordt daarmee de eerste Lotto-miljonair van 2022. Of het om een speler of een groep gaat, kon Joke Vermoere van de Nationale Loterij woensdagavond nog niet zeggen.

Nu vrijdag krijgen spelers een nieuwe kans om miljonair te worden. Dat is er bij Euro Millions een superpot te winnen van 30 miljoen euro.

LEES OOK. Krijgt België er vanavond een miljonair bij? Een van de grootste Lottowinsten ooit staat op het spel