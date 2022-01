Vrouw zwaargewond nadat LED-scherm op haar valt op kerstmarkt Oostende: “Het heeft geen zin meteen iemand met de vinger te wijzen”

Het ongeval waarbij een 49-jarige vrouw uit Temse zwaargewond raakte, gebeurde op de kerstmarkt in Oostende. — © Winter in het Park

In Oostende raakte woensdagmiddag een 42-jarige vrouw zwaargewond toen een led-scherm naar beneden kwam, vermoedelijk door een rukwind. De vrouw verkeert niet in levensgevaar, maar de organisatie zit toch erg verveeld met de zaak.

Begin december werd in het Leopoldpark in Oostende traditiegetrouw een kerstmarkt opgezet. De kerstmarkt sloot echter gedeeltelijk de deuren op 26 december omwille van de genomen coronamaatregelen om de Omikronvariant van het coronavirus geen kans te geven. Alleen de ijspiste en twee horecagelegenheden bleven open.

De kerstmarkt verliep zonder incidenten, tot het woensdagmiddag misliep. “Omstreeks 15 uur raakte een metalen zuil met daaraan een led-scherm los van de betonnen sokkel”, legt Timmy Van Assche, woordvoerder van de politie Oostende, uit. “De zuil viel om en belandde op een 49-jarige vrouw uit Temse, die daar als toevallige voorbijgangster liep met haar man.”

De hulpdiensten, waaronder de MUG, snelden ter plaatse en dienden de vrouw de eerste zorgen toe. Daarna werd ze overgebracht naar het AZ Damiaan. Haar man bleef ongedeerd. De vrouw verkeert ondertussen niet meer in levensgevaar.

Rukwind

Bij de organisatie zitten ze verveeld met de zaak. Omstreeks 15 uur stond in Oostende een hevige wind”, zegt organisator Quinten Goekint. “Of een rukwind aan de basis ligt van het ongeval, is nog niet duidelijk. Wij laten alles opbouwen door een externe firma, maar het heeft geen zin om hier meteen iemand met de vinger te wijzen. Het is een jammerlijk ongeval. Als organisatie stellen we veiligheid op de eerste plaats, boven alles. Als dergelijke ongevallen gebeuren, dan zitten wij daar inderdaad mee verveeld. We hopen vooral dat het slachtoffer snel weer de oude wordt.”

Ook de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) zit met het ongeval verveeld. “Dit is een zeer betreurenswaardig ongeval en ik wens de betrokkenen heel veel sterkte toe”, klinkt het. “Ik heb meteen de opdracht gegeven aan de organisatie om alle mogelijke maatregelen te treffen om elk risico op ongevallen af te dekken.”

Het parket heeft een deskundige aangesteld om de precieze oorzaak van het ongeval te achterhalen.