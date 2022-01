Lionel Messi test negatief op corona en is terug in Parijs

“Leo Messi heeft negatief getest op corona. Hij is gearriveerd in Parijs en herneemt de volgende dagen met de groep.” Het is evenwel nog niet geweten of Messi zondag van de partij zal zijn in de competitiewedstrijd tegen Lyon (20u45).

De Franse hoofdstedelingen werden net zoals zoveel andere clubs het slachtoffer van een besmettingsgolf. Naast Messi legden ook Layvin Kurzawa, Juan Bernat, Sergio Rico, Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira en de jonge Nathan Bitumazala een positieve test af.