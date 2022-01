Simon Mignolet is positief over de komst van nieuwe coach Alfred Schreuder: “We hadden deze nieuwe vibe nodig”

LEES OOK. Club Brugge blijft steken op doelpuntloos gelijkspel tegen Duitse tweedeklasser in eerste oefenpot onder Schreuder

“Vrij vlot”, zo vertelde de doelman. “Zo’n stage is daarvoor ideaal. Je hebt de tijd om te praten en te analyseren. Je leert ook de mens kennen, maar hij heeft vooral al heel hard gewerkt. Hij heeft meteen uit de doeken gedaan hoe hij het tactisch wil aanpakken en wat er allemaal moet veranderen. Hij is iemand die heel graag dominant voetbal wil zien. Hij wil alles op een voetballende manier oplossen en schenkt veel aandacht aan het balbezit. Maar tegelijk ook aan het druk zetten en het zo snel mogelijk terugwinnen van de bal. Dat ligt ons en ik denk dat we die zaken al konden terugzien in de wedstrijd, al hebben we nog wel wat trainingsdagen nodig om het perfect uit te voeren.”

Fris gemoed

Mignolet ziet het dus positief in. Hij voelt naar eigen zeggen ook dat de trainerswissel een positief effect heeft op de spelers. Want onder Clement was het met sommigen echt op. “Philippe heeft ons nog een berichtje gestuurd om ons te bedanken. Het was uiteraard spijtig om hem en zijn assistenten, met wie we veel successen hebben geboekt, te zien gaan, maar dat is voetbal. En een nieuwe coach zorgt voor een nieuw elan en een nieuwe sfeer in de groep. Die nieuwe vibe is misschien toch wel iets wat we nodig hadden. Daardoor kunnen we een boost krijgen en met een fris gemoed aan het tweede deel van het seizoen beginnen.”