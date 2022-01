Werk van anonieme kunstenaar werd voor tienduizenden euro’s verkocht door interesse van Madonna, nu blijkt het haar zoon

Madonna was helemaal weg van het werk van de mysterieuze kunstenaar Rhed. En ook haar ex, de Britse cineast Guy Ritchie, was steeds terug te vinden op vernissages van de schilder. Hun interesse dreef de prijzen voor de jonge artiest mogelijk de lucht in. Nu blijkt dat Rhed gewoon hun zoon Rocco Ritchie (21) is, stellen veel experten de vraag of zijn schilderijen wel tienduizenden euro’s waard zijn.