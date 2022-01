Prins Laurent gaf zeldzaam tv-interview: de gelukkige zender was... PlattelandsTV

Een studio-interview met Laurent, de broer van onze koning, het is iets waar elke grote televisiezender van droomt. Maar het was PlattelandsTV dat de prins wist te strikken voor een uitgebreid gesprek over de Stichting Prins Laurent en het dierenwelzijn in het bijzonder, en zijn ecologische levensvisie in het algemeen.

Hoewel prins Laurent de hele tijd zijn dikke jas aanhoudt tijdens het lange interview, is hij zichtbaar ontspannen. De prins vertelt zelfs aan presentatrice Amaryllis Temmerman over hoe zijn kinderen bezig zijn met het klimaat en hoe ze samen het afval sorteren en de vuilniszakken buitenzetten op dinsdag.

Laurent hoopt naar eigen zeggen dat de politiek hem nog de gelegenheid geeft om opnieuw zijn werk in handen te nemen en met hernieuwbare technologie bezig te kunnen zijn, vooral om in oude panden te integreren. Het interview is nog tot en met zaterdag te bekijken op PlattelandsTV. (dhs, thv)