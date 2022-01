Nieuw coronabeleid wordt aanslag op portemonnee: “Jezelf beschermen wordt soms onhaalbaar duur”

De versoepelde quarantaineregels zijn voor veel mensen een aanslag op hun portemonnee. De zelftesten die verplicht en gepromoot worden zijn duur. De prijzen gaan van 4 tot 8 euro, en worden in de meeste gevallen niet terugbetaald. “Voor veel gezinnen zijn deze extra kosten niet haalbaar”, zeggen experts. De Gezinsbond spreekt over een beleid met weinig slaagkansen. “Een tegemoetkoming is daarom absoluut noodzakelijk.”