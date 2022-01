Besiktas en Batshuayi mogen tiende Super Cup in prijzenkast zetten na strafschoppenserie

Het was de 38-jarige Canadese kapitein Atiba Hutchinson (33.), bezig aan zijn negende seizoen in loondienst van Besiktas, die het pad effende voor Michy Batshuayi en co. Hij vloerde Ruud Boffin met een lage schuiver. Diezelfde Hutchinson (74.) verraste in de slotfase ook zijn eigen doelman, met verlengingen tot gevolg. Daarin werd niet meer gescoord, waardoor penalty’s uitsluitsel moesten bieden.

Batshuayi speelde 120 minuten mee en zette de tweede elfmeter om. Besiktas benutte elk van zijn vier pogingen, terwijl Antalyaspor er twee miste. Het is de tiende keer, de eerste keer sinds 2006, dat de Black Eagles de Super Cup op hun naam schrijven.