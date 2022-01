Bedrijvige Romelu Lukaku maakt 90 minuten weer vol, Chelsea kan bekerfinale ruiken na 2-0-zege tegen Tottenham

Chelsea heeft een woelige week doorgespoeld met een makkelijke zege tegen Tottenham. In de heenwedstrijd van de halve finale van de EFL Cup werd het 2-0. Coach Thomas Tuchel gunde Romelu Lukaku na de grote verzoening ook weer een basisplaats. Lukaku was bedrijvig, kreeg even voor rust een grote kopbalkans en speelde 90 minuten, maar scoren lukte niet.

“Ik ben blij dat hij weer op het veld staat”, zei Tuchel voor de bekerwedstrijd tegen Tottenham. “We kunnen nog 100 keer naar dat interview luisteren en het zal er niet beter op worden, maar we kunnen onze focus wel verleggen. We hebben aanvaard dat het is voorgevallen, Romelu heeft aanvaard dat het is gebeurd en we hebben genoeg redenen om het nu achter ons te laten.”

Case closed, de focus kon weer volledig naar het sportieve, buiten corona gerekend dan. Naast Lukaku kregen ook Hakim Ziyech en Saul Niguez nog eens een basisplaats. Die laatste twee hadden dat gedeeltelijk te danken aan twee nieuwe positieve coronagevallen bij The Blues: Thiago Silva en N’golo Kanté.

Chelsea superieur

Het verschil tussen beide ploegen was groot in de eerste helft. Chelsea kwam al na vijf minuten op voorsprong via Havertz. De spitsbroeder van Lukaku kon profiteren van geknoei in de verdediging bij Tottenham. Iets over het halfuur stond het 2-0. Japhet Tanganga, de Spurs-verdediger die ook al aan de basis lag van het eerste doelpunt, kopte een vrije trap van Chelsea pardoes tegen ploegmaat Davies aan. Die laatste kreeg de owngoal op zijn naam.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Romelu Lukaku kwam in de eerste helft weinig in het stuk voor. Vijf minuten voor de rust kreeg Big Rom wel dé kans om zijn doelpuntje mee te pikken, maar hij kopte de uitstekende voorzet van Ziyech nipt naast.

Meteen na de rust trapte Lukaku een voorzet van Marcos Alonso recht in de handen van Lloris en bezorgde hij Hakim Ziyech een uitstekende schietkans. Ook de Nederlandse Marokkaan trapte recht in de handen van Lloris. Twintig minuten voor tijd had invaller Timo Werner de 3-0 aan de voet, maar de Franse Tottenham-doelman liet zich niet lobben. Helemaal op het einde stond Lloris opnieuw in de weg op een ultieme poging van Lukaku.

Wat kon Tottenham daar tegenover zetten? Bitter weinig. Met de 2-0-zege heeft Chelsea een uitstekende uitgangspositie beet voor de terugwedstrijd, die volgende woensdag gespeeld wordt.