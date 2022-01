Shinji Kagawa (ex-Manchester United) op weg naar STVV

Pakt STVV uit met een straffe transfer? Het lijkt slechts een kwestie van tijd voor de Japanse middenvelder Shinji Kagawa (32) tekent bij de Limburgers.

Kagawa hoort bij de grootste vedetten in het Japanse voetbal. De technisch vaardige middenvelder verdiende zijn strepen bij topclubs als Borussia Dortmund (2010-12 en 2014-19) en Manchester United (2012-14). Vooral tijdens zijn twee passages bij Dortmund maakte hij furore met zijn lenigheid, vista en creativiteit.

Na mindere passages bij het Turkse Besiktas (2019) en Spaanse Zaragoza (2019-20) kwam hij in januari 2021 bij de Griekse topclub PAOK Thessaloniki terecht, waar hij zijn carrière nieuw leven wilde inblazen. Daar kreeg hij echter ook geen voet aan de grond. De balans na elf maanden PAOK oogt mager: drie basisplaatsen, nul goals, één assist. Daardoor ontbond de 97-voudige international er rond kerst zijn lopende verbintenis in onderling overleg.

Ondanks stevige interesse van verschillende Japanse clubs lijkt de transfervrije Kagawa nu dus op weg naar STVV. Aangezien bij de Kanaries het gros van de commerciële partners een Japans vlaggetje draagt, kan deze overgang alleen maar opportuniteiten creëren. Vraag is of Kagawa in de herfst van zijn carrière ook een sportieve meerwaarde kan betekenen.(pivan, gus)