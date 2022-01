Real Madrid zwoegt zich in slotkwartier voorbij derdeklasser, Eden Hazard zorgt voor (simpele) assist

Real Madrid heeft zich niet zonder moeite geplaatst voor de 1/8ste finales van de Copa del Rey. Op het veld van derdeklasser CD Alcoyano trokken Los Blancos de overwinning pas in het slotkwartier over de streep: 1-3. Eden Hazard speelde 77 minuten en zorgde voor een assist.

In een veredeld B-elftal mocht Eden Hazard nog eens aan de aftrap komen van Carlo Ancelotti, terwijl Thibaut Courtois rust kreeg. Real Madrid kwam vijf minuten voor rust op voorsprong via Militao, maar kreeg het in de tweede helft toch nog lastig. Daniel Vega Cintas liet het stadion ontploffen met een prachtig doelpunt en Alcoyano zat na 66 minuten plots weer helemaal in de wedstrijd.

Tien minuten later kon Marco Asensio de Madrilenen met een afgeweken schot toch weer op voorsprong brengen. De assist komt op naam van Eden Hazard, al ging het maar om een simpele pass van twee meter. Meteen daarna werd Hazard naar de kant gehaald voor Isco, die al snel de verlossende 1-3 afdwong.

Overtuigend was het allemaal niet, maar Real Madrid deed wat het moest doen: doorstoten. Komende zaterdag neemt Real het op tegen Valencia in de competitie.