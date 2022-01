Geen zonnig resort in Dubai voor Anderlecht, wel het grauwe Brussel: paars-wit hervat als laatste eersteklasser de trainingen

Anderlecht begon gisteren als laatste eersteklasser opnieuw met de trainingen. De buitenlandse stage zag paars-wit deze winter in het water vallen. Refaelov en co. meldden zich op het oefencomplex in Neerpede voor een trainingsweekje.

Anderlecht had nu normaal in Dubai vertoefd. Trainen bij 25 graden, een toernooitje tegen Basel en Zamalek... Driewerf helaas. Door de coronacrisis zegde RSCA het oefenkamp af. Je wil één week voor de competitiehervatting tegen Standard niet in quarantaine zitten in de Emiraten. Toch weerhield dat spelers als Hoedt en Zirkzee er niet van om tijdens hun vakantie naar Abu Dhabi en Dubai te trekken. Ze genoten met volle teugen.

In plaats van te trainen nabij een Dubaiaans beach resort, moesten de Brusselaars zich gisteren om 17 uur melden op Neerpede. De eerste oefensessie van 2022 was zo laat omdat de spelers na de 0-7-zege op Beerschot nog een extra dagje verlof hadden gekregen. Anouar Ait El Hadj tekende al vroeg present. De dribbelaar kwam vorige zomer nog terug met anderhalve kilo overgewicht, maar had op Instagram al laten weten dat hij zijn conditie nu wel had aangescherpt tijdens zijn verlof. “Let’s correct our mistakes.”

Het werd een rustige avond. Veel spelers moesten nog covidtests afleggen, maar omdat niet iedereen tijdig zijn resultaat had, kon er alleen voorzichtig getraind worden. Anderlecht hield het bij een uitgebreide inloopsessie, waarbij nog de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen werden. Refaelov en Verschaeren stapten zelfs uit hun auto met een mondmasker op.

Nieuwe gezichten kregen we overigens (nog) niet te zien. In Italië speculeren ze al dagen dat AS Roma-rechtsback Bryan Reynolds (20) zal gehuurd worden, maar dat is voorbarig. RSCA onderzoekt dat spoor wel, maar op dit moment is zijn komst eerder onwaarschijnlijk. Het dossier van de Peruviaanse spits Percy Liza (21) zit evenmin in een afrondende fase.

© Olivier Matthys

Eén oefenduel geannuleerd

Anderlecht wil zijn kern vooral intact houden. Oké, Kouamé is naar de Afrika Cup en Sardella kan verhuurd worden, maar RSCA verkiest zijn team vooral optimaal te omkaderen. Zo werkt het sinds kort samen met Michael Verschaeve, de mental coach die ook Remco Evenepoel en wielerploeg Deceuninck – Quick-step begeleidde. Hij hielp Evenepoel bijvoorbeeld doorheen een moeilijke periode na zijn zware val in de Ronde van Lombardije. Ellen Schouppe, de vorige mental coach, richt zich nu vooral op de jeugdacademie.

Als alle testresultaten er zijn, worden de trainingen geïntensifieerd. In principe had Anderlecht dan zondag een oefenmatch tegen RKC Waalwijk, maar ook die gaat niet door. De Nederlanders cancelden door… corona. Westerlo komt wel naar Neerpede voor een partijtje. (jug)