Steven Defour (33) sloot in mei 2021 zijn oude leven af, maar afscheid nemen van KV Mechelen kon hij niet. Als assistent-coach is hij nog even vaak weg van huis, al lijkt zijn nieuwe job minder op zijn tijd als voetballer dan op het eerste gezicht gedacht. Een blik op zijn nieuwe leven tijdens de winterstage van KV Mechelen in het Spaanse Oliva.