Union gaat hard. In de competitie, maar ook op de transfermarkt. Zusterclub Brighton & Hove Albion steekt graag een handje toe: de Engelsen kochten het Poolse toptalent Kacper Kozlowski (18) gisteren voor een kleine 10 miljoen euro en verhuurden hem meteen aan de leider in 1A. Zo is de tweede gerichte versterking een feit en wordt Union alleen maar sterker. De concurrentie is gewaarschuwd.