Rusland en bondgenoten sturen militairen naar Kazachstan om “terroristische dreiging” tegen te gaan

Voorzitter Nikol Pasjinian van de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie, tevens premier van Armenië, liet via Russische media weten dat “voor beperkte tijd vredestroepen” naar Kazachstan worden gezonden. Hoeveel militairen er gaan en wanneer is onduidelijk.

Sinds een aantal dagen woeden hevige protesten in de uitgestrekte voormalige Sovjetstaat, aangezet door een inmiddels ingetrokken verdubbeling van de gasprijs. De onlusten breiden zich uit en de president heeft keihard optreden beloofd. Het leger is ingeschakeld. De noodtoestand is uitgebreid naar het hele land. Het internet is grotendeels afgesloten. Er zijn honderden arrestaties verricht.

Niet alleen onder betogers zijn doden en gewonden gevallen, acht agenten en leden van de nationale garde zijn omgekomen en 317 raakten gewond, meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken. De woede richt zich onder meer op overheidsgebouwen. Het vliegveld van de grootste stad Almaty is onder controle van de demonstranten.