Uitzonderlijk agressieve piranha’s doden vier zwemmers en verwonden 20 anderen

Er kwamen de afgelopen dagen vier zwemmers om het leven bij een reeks aanvallen door piranha’s in Paraguay, terwijl zeker 20 anderen gewond raakten. Het is niet duidelijk waarom de vissen zo agressief zijn.

Een 22-jarige man stierf na een aanval door piranha’s toen hij op 2 januari zwom in de Paraguay-rivier ten zuiden van hoofdstad Asuncion. Zijn familie zag de man onder water verdwijnen, maar een zoektocht door hulpdiensten leverde 45 minuten later enkel het dode lichaam van de man op.

Ook een 49-jarige man kwam om het leven tijdens het zwemmen in dezelfde rivier, in het dorp Puerto Rosario. Zijn lichaam werd met bijtwonden teruggevonden nadat de man als vermist werd opgegeven. Uit forensisch onderzoek bleek dat ook hij vermoedelijk werd aangevallen door piranha’s, die zich met name op het gezicht van de man hadden gericht.

Daarna zouden nog eens twee mensen gedood zijn, in de Tebicuary-rivier nabij Villa Florida. Ook hun lichamen werden teruggevonden met bijtwonden van piranha’s.

Chemicaliën

Er verschenen de afgelopen dagen ook veel berichten over zwemmers die gewond raakten bij aanvallen door piranha’s. Zo werden zeven zwemmers op nieuwjaarsdag gebeten aan het strand aan een zwemclub in Itapua. Daar wordt nu overwogen om chemicaliën in het water te gieten om de vissen weg te houden.

Het is ongewoon dat piranha’s zo agressief zijn. Volgens bioloog Julio Javier Capli kunnen piranha’s zich verstoppen in vegetatie alvorens aan te vallen. Die aanvallen zijn het meest waarschijnlijk tijdens het broedseizoen, of bij warm weer als het waterpeil in de rivieren laag is. Piranha’s verplaatsen zich meestal in groep. De mannelijke dieren vallen bedreigingen aan om de jongen te verdedigen.