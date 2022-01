Brandweer moet nog hele dag nablussen na zware uitslaande brand in Gentse haven: “Belangrijkste is dat er geen gewonden zijn”

Door een uitslaande brand is woensdagavond een loods van 7.500 vierkante meter van het Gentse havenbedrijf Stukwerkers in vlammen opgegaan. Brandweerzone Centrum is nog steeds ter plaatse en het nablussen zal vermoedelijk nog heel de dag blijven duren.

Bij het Gentse havenbedrijf Stukwerkers, gespecialiseerd in de opslag en verdeling van goederen zoals mest en producten voor de auto-industrie, brak woensdagavond brand uit in een loods van het bedrijf. Het vuur en de rookpluim waren tot in het centrum van Gent te zien. De brandweer kwam massaal ter plaatse en uit voorzorg werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

Alle personeelsleden konden tijdig de loods verlaten, waardoor bij het incident geen gewonden vielen. De omliggende gebouwen werden ook gevrijwaard. Tegen de avond kreeg de brandweer de brand onder controle. “Onze mensen zijn heel de nacht blijven nablussen en vermoedelijk zullen we ook nog vandaag heel de dag bezig zijn”, zegt brandweerwoordvoerster Anouk Veyt.

© gianni barbieux

Ramen en deuren sluiten

Metingen toonden ook aan dat er geen giftige of schadelijke stoffen in de lucht hingen, maar door de hevige rook werd wel steeds aangeraden ramen en deuren te sluiten, iets wat de brandweer nog steeds vraagt. “Er zijn ook verbrande stukken isolatie in tuinen beland”, zegt Veyt. “Deze zijn niet schadelijk, maar we adviseren telkens om deze pas vandaag te verzamelen, met handschoenen aan, en daarop weg te gooien.”

Over de oorzaak van de brand is nog steeds geen duidelijkheid. “De experten zullen dat moeten uitmaken”, zegt Sam De Wilde bestuurder bij Stukwerkers. “Onze loods is volledig vernield en we zitten vandaag samen met de verzekering. Gelukkig is de schade enkel materieel. Het belangrijkste is dat geen van onze mensen gewond raakte. Zij kunnen vandaag ook opnieuw aan de slag gaan, dus de hinder op onze werking is beperkt.”

Het parket stelde inmiddels een branddeskundige aan om de oorzaak van de brand te bepalen. Die kwam woensdagnacht al ter plaatse, maar omdat de brand toen nog te hevig woedde, kon die nog geen vaststellingen doen. Donderdagnamiddag komt de branddeskundige opnieuw langs, samen met mensen van het labo.

