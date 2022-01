Kazachstan lijkt uit het niets plots in brand te staan, waar komen die enorme protesten vandaan?

In 2019 speelden de Rode Duivels in de EK-kwalificatieronde tegen Kazachstan. Het is van toen geleden dat het land hier nog eens ter sprake kwam. Maar nu, op vier dagen tijd, is Kazachstan wereldnieuws geworden. Er zijn massale volksprotesten uitgebroken. De politie zou al tientallen demonstranten hebben doodgeschoten. De snelheid waarmee het protest uitbreidt, verrast alle waarnemers. Maar de reden van het protest niet. “Het volk is de corruptie en de sociaal-economische achteruitgang beu.”