Gefronste wenkbrauwen nadat FC Barcelona plots hoog van de toren blaast over transfers: “Ze hebben 300 miljoen schuld!”

“We zijn bezig met het bouwen van een topploeg”, zei Laporta met veel trots. “Als we de zaken goed aanpakken, is alles mogelijk. Ik ben er zeker van dat we dat ook zullen doen. Sterspelers staan te springen om naar Barcelona te komen, dus we gaan onze status ongetwijfeld herwinnen. Hou jullie maar klaar. Barcelona is terug in de markt voor topvoetballers.”

Bij Marca weten ze dat de voorzitter van Barça “hard aan het werken” is om niemand minder dan Erling Haaland naar Camp Nou te halen. Een operatie die al snel enkele honderden miljoenen euro’s kan kosten. Laporta zou willen vermijden dat aartsrivaal Real Madrid gaat lopen met de Noorse superspits én Kylian Mbappé. Ook de naam van Alvaro Morata valt in Catalonië.

© EPA-EFE

Maar de gespierde taal van Barcelona viel niet overal in goede aarde. Valencia-trainer José Bordalas wist niet wat hij hoorde.

“FC Barcelona heeft een schuld van 300 miljoen euro en heeft nu Ferran Torres gehaald. Ik heb gelezen voor 55 miljoen euro. Ze gaan ook Morata nog halen en de voorzitter kondigde nog meer handtekeningen aan, zoals die van Erling Haaland. Hoe is het mogelijk? Waar is de Fair Play?”, wist de Spanjaard met zijn ongeloof geen blijf.

Valencia kampt zelf al enkele jaren met geldproblemen en zal dus mee moeten gaan in het transfergeweld wil het aanhaken bij de top. “Dit is de realiteit. Bij FC Barcelona hebben ze nu Xavi en ze hebben gezien dat ze niet meer tot de beste clubs van Spanje behoren en niet meer voor de Champions League kunnen vechten.”